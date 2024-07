Sideris Tasiadis hat im Kanu-Slalom die Bronze-Medaille knapp verpasst. Im Finale im Einer-Canadier landete der Augsburger auf dem vierten Platz am frühen Montagabend, nur gut zwei Zehntel einer Sekunde hinter dem Slowaken Matej Benus. Der 34-Jährige hat in London 2012 Silber und in Tokio 2021 die Bronzemedaille gewonnen.