Kapitän Carlo Sickinger und Außenverteidiger Philipp Hercher sind nach ihren muskulären Verletzungen wieder im Training des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. „Beide sind fit, beide sind eine Option“, sagte Trainer Jeff Saibene am Mittwoch mit Blick auf die Partie beim Tabellen-16. SpVgg Unterhaching am Freitagabend (19 Uhr). Nachdem Sickinger in der Innenverteidigung von Janik Bachmann hervorragend vertreten wurde, könnte sich der Trainer seinen Kapitän auch im defensiven Mittelfeld oder als Rechtsverteidiger vorstellen. „Wir überlegen, den einen oder anderen Wechsel vorzunehmen. Ich mache mir meine Gedanken, wie wir die besten Elf auf den Platz bringen“, meinte der Trainer.

Sessa soll im Januar wieder voll trainieren

In Unterhaching – die SpVgg hat zwei Punkte, aber auch zwei Spiele weniger als der FCK auf dem Konto – erwartet Saibene einen robusten Gegner, aber auch eine Mannschaft, die Fußball spielen wolle. „Unterhaching ist auch im Moment sicher nicht so zufrieden mit der sportlichen Situation.“ Von seiner Mannschaft erwartet er die Gier, Tore zu schießen, mehr Präsenz im Strafraum. Vermieden werden sollen solche Fehler in der Defensive wie am Samstag beim 2:2 gegen den MSV Duisburg. „Wir haben ihnen zwei Tore geschenkt. Das war in den Wochen zuvor nicht so passiert“, sagte der Übungsleiter.

Fehlen werden den Roten Teufeln am Freitagabend die länger verletzten Simon Skarlatidis (Leistenoperation), Anas Bakhat (Teilabriss des Syndesmosebandes), Lukas Gottwalt (Sprunggelenkfraktur), Dominik Schad (Wadenbeinbruch), Nicolas Sessa (Muskelfaserriss) und Lukas Spalvis (Reha nach Knorpelschaden). Saibene hofft, dass Sessa im Januar wieder voll mit der Mannschaft trainieren kann.