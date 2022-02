Angesichts des eskalierten Konflikts mit Russland hat der ukrainische Sicherheitsrat die Ausrufung des Ausnahmezustands für das ganze Land angekündigt. Das beziehe sich zunächst auf die kommenden 30 Tage, sagte der Sekretär des Sicherheitsrates, Olexij Danilow, am Mittwoch in Kiew. Möglich seien unter anderem Ausgangssperren. Außerdem forderte die Ukraine ihre Staatsbürger zum „unverzüglichen“ Verlassen des Nachbarlandes auf. Das teilte das ukrainische Außenministerium mit. Derweil spitzt sich die Lage in der Ostukraine weiter zu. In dem Konflikgebiet haben Beobachter der OSZE binnen 24 Stunden mehr als 1000 Explosionen registriert. Mehr zum Thema lesen Sie hier.