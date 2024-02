Mit einem rhetorisch flammenden Appell hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz für mehr Hilfe im Krieg gegen Russland geworben. 2024 müsse das Jahr sein, in dem die regelbasierte Weltordnung wieder voll hergestellt wird. „Es gibt niemanden, für den dieser Krieg keine Bedrohung darstellt“, so der Kiewer Staatschef. Selenskyi sprach außerdem eine Einladung an den ehemaligen US-Präsidenten Donal Trump aus: „Ich bin bereit, mit ihm an die Front zu gehen“, so der ukrainische Präsident. Trump, der vermutlich im November für eine zweite Amtszeit als US-Staatschef kandidiert, hatte zuletzt gedroht, Nato-Staaten im Stich zu lassen, die aus seiner Sicht nicht genug für die eigene Verteidigung ausgeben.

Einen ersten ausführlichen Bericht von der Sicherheitskonferenz können Sie hier lesen.