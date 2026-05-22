Ein Mitarbeiter des Bahn-Sicherheitsdiensts und ein Fahrgast sind am Donnerstagnachmittag in der Regionalbahn zwischen Karlsruhe und Landau aneinander geraten. Wie die Bundespolizei berichtet, hatte der 44 Jahre alte Security-Mann einen 23-Jährigen angesprochen, weil dieser in der Bahn lautstark telefoniert hatte. Der Jüngere habe sein Gegenüber daraufhin beleidigt und bedroht, heißt es in der Mitteilung der Bundespolizei. Am Bahnhof Winden, wo der Zug kurz nach 15 Uhr hielt, wollte der Sicherheitsmann den 23-Jährigen aus dem Zug werfen – erst mit Worten, dann tätlich, so die Bundespolizei. Beide Männer seien rangelnd aus dem Zug gestolpert und hätten sich auf dem Bahnsteig gegenseitig verletzt.

Zeugen riefen die Polizei. Diese ließ den 23-Jährigen einen Atemalkoholtest machen – 1,15 Promille – und schrieb gegen beide Kontrahenten Anzeigen, gegen den 23-Jährigen wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung, gegen den 44-Jährigen nur wegen Körperverletzung.