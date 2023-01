Den Vereinen im Land laufen die Kosten für die Sicherheit bei ihren öffentlichen Veranstaltungen davon. Als Grund gelten Gesetze, die immer höhere Anforderungen stellen. Reihenweise wurden in den vergangenen Wochen Fasnachtsumzüge abgesagt, auch in der Pfalz. Nun wird die Forderung laut, das Land solle sich an den Kosten beteiligen.

Der Präsident der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine, Jürgen Lesmeister, fordert einen Fördertopf, mit dem den die Veranstalter bei der Finanzierung von Sicherheitsmaßnahmen für ihre Fasnachtsumzüge unterstützt werden sollen. Das sagte Lesmeister am Donnerstag bei einer Videokonferenz, zu der der CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende Christian Baldauf geladen hatte. Lesmeister denkt dabei nicht an eine hundertprozentige Förderung, ein gewisser Prozentsatz der Kosten solle aber aus diesem Topf bestritten werden können.

Etliche Fasnachtsumzüge der Saison 2023 wurden in den vergangenen Wochen aus dem Festkalender der Pfalz gestrichen. Begründet wurden die Absagen mit dem hohen finanziellen und organisatorischen Aufwand, den die aktuellen gesetzlichen Sicherheitsvorschriften, namentlich das seit 2021 in Rheinland-Pfalz gültige Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), mit sich bringen.

Lesmeister wies auch darauf hin, dass dort, wo es eine umfangreiche Unterstützung durch die lokalen Ordnungsbehörden gebe, auch noch Umzüge stattfinden könnten – beispielsweise in seiner Heimatgemeinde Ramstein-Miesenbach.

Baldauf kündigte an, dass seine Partei als Opposition das Thema in der nächsten Woche im Landtag und in der nächsten Sitzung des Innenausschusses zur Debatte stellen werde.

Innenminister Michael Ebling (SPD) hat am Donnerstag im Gespräch mit dem SWR angekündigt, mit den Vereinen nach Lösungen suchen zu wollen. Ebling stellte auch in Aussicht, das POG auf den Prüfstand zu bringen: „Wir sind nicht in einer Zeit, in der man Gesetze in Stein meißelt, damit sie für die Ewigkeit gelten“, sagte er dem Sender. Wie das Innenministerium bestätigte, soll es in der kommenden Woche ein erstes Gespräch Eblings mit Fasnachtsvereinen und -Verbänden geben.hjun