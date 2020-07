Jill und Sahib (Foto), zwei sibirische Tiger, leben seit Samstag in der Westpfalz. Am Nachmittag zogen die beiden Großkatzen aus der Vorderpfalz um auf die vom Verein Tierart und der Tierschutzorganisation Vier Pfoten betriebene Tierauffangstation bei Maßweiler (Kreis Südwestpfalz). Laut Florian Eiserlo, der die Tierauffangstation leitet, sollen sich die beiden Großkatzen nun einige Tage im Innenbereich der Anlage an ihr neues Zuhause gewöhnen. Das 13 Jahre alte Weibchen Jill und ihr ein Jahr älterer Bruder lebten bisher in der Obhut des freiberuflichen Tiertrainers Sascha Prehn, der mit den Tieren auch im Zirkus auftrat. Wie er berichtete, sah er durch die Corona-Krise seine Existenz bedroht und hatte bei Tierart angefragt, ob die Tiger aufgenommen werden könnten. Bei Maßweiler leben seit 2015 noch zwei weitere Tiger, die beiden Weibchen Cara und Varvara.