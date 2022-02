Polizistenmord: Verdächtiger hat schon 2004 auf Mensch geschossen

Einer der beiden Verdächtigen im mutmaßlichen Doppelmord an den beiden Polizisten, Andreas S., hat bereits bei einer Jagd 2004 auf einen Menschen geschossen. Darüber informierte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken am Donnerstag auf Anfrage. Zum Artikel

Hausdurchsuchung: Großeinsatz im Weingut

Einsatz von Staatsanwaltschaft und Polizei. Mit acht Mann. Das klingt nach einer schweren Straftat. Die Durchsuchung eines Weinguts in Klingenmünster hatte aber einen anderen Grund. Zum Artikel

2G-Shopping mit Armbändchen ab Montag in Neustadt

Ab kommender Woche wird in Neustadt ein Shopping-Armbändchen eingeführt. Bedeutet: Wer geimpft oder genesen ist, bekommt nach einmal erfolgter Kontrolle in einem der teilnehmenden Geschäfte ein Bändchen, das ihn zum „freien“ Eintritt in anderen Geschäften berechtigt. Zum Artikel

Nach Angriff auf Bürgermeister: AfD-Randalierer kommt vor Gericht

Nun kommt es offenbar doch zum Prozess. Nach seinem Ausraster und dem Angriff auf den Mutterstadter Bürgermeister Hans-Dieter Schneider vor einer Sitzung des Kreistags des Rhein-Pfalz-Kreises muss sich der ehemalige AfD-Politiker Andreas Mansky vor Gericht verantworten, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlt hat. Zum Artikel

Noch immer 18 Leerstände im „K in Lautern“

Die Pandemie setzt dem Einkaufszentrum „K in Lautern“ weiter zu. Das Weihnachtsgeschäft blieb deutlich hinter den Umsätzen der Vor-Corona-Zeit zurück. Nach wie vor stehen 18 Ladenflächen leer. Die Leerstände möglichst schnell neu zu vermieten, ist das Ziel von Centermanagerin Sabine Friedrich – aber nicht um jeden Preis. Zum Artikel

Stiko für Novavax-Impfung ab 18 und zweiten Booster für bestimmte Gruppen

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat sich für die Corona-Impfung mit dem Vakzin des Herstellers Novavax für Menschen ab 18 ausgesprochen. Zum Artikel

„Komplizierte Woche“ : Weitere Ausfälle drohen den Roten Teufeln

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern steckt bei der Vorbereitung auf sein Auswärtsspiel an diesem Samstag (14 Uhr) beim FSV Zwickau in einer „komplizierten“ Trainingswoche. Zum Artikel

IS-Anführer bei US-Militäroperation getötet

Das US-Militär hat nach Angaben des Weißen Hauses bei einem Einsatz im Nordwesten Syriens den Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) getötet. Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei der Luftlandeoperation auch 13 Zivilisten getötet, unter ihnen vier Kinder. Zum Artikel

Warum die Staatsanwälte nach Hundemisshandlung nicht mehr ermitteln

Es war ein Vorfall, der dank eines Videos zu hunderten empörten E-Mails führte und die Staatsanwaltschaft auf den Plan rief: In Pirmasens soll ein Mädchen im Herbst mehrfach einen jungen Hund getreten haben. Die Strafverfolger haben das entsprechende Verfahren nun eingestellt. Zum Artikel