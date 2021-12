Ein Shisha-Bar-Betreiber in der Saarbrücker Innenstadt hat seinen Gästen teilweise ohne Impf- oder Genesenennachweis und negativen Corona-Test Zutritt gewährt, sowie auch nicht auf die Maskenpflicht geachtet. Wie die Polizei mitteilte, verstieß der Betreiber- und etliche Gäste-mehrfach am Wochenende gegen die Corona-Regeln. Im Saarland sind Clubs und Diskotheken geschlossen, in der Gastronomie gilt wie in Rheinland-Pfalz die 2G-plus-Regel. In der Shisha-Bar sollen in der Nacht zu Samstag etwa 100 Leute ohne Mund-Nase-Bedeckung zur Musik des Dj’s gefeiert haben. In einer weiteren Kontrolle in der Nacht zu Sonntag zeigte sich den Beamten bei der gleichen Lokalität ein ähnliches Bild. Erneut stellten sie rund 100 Personen fest, welche dort ausgiebig tanzten. Erneut wurde von einer Vielzahl der Gäste keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Verstöße gegen die 2G-plus-Regel konnte diesmal nicht festgestellt werden. An beiden Tagen beendeten die Polizisten die Feierlichkeiten. Gegen den verantwortlichen Betreiber, sowie gegen eine Vielzahl der Gäste, leitet die Polizei nun Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.