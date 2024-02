Die Rhein-Neckar Löwen haben die nächste Niederlage kassiert. In der ausverkauften SAP-Arena verlor die Mannschaft am Sonntag mit 26:35 (13:17) gegen die SG Flensburg-Handewitt. Die erste Halbzeit war aus Sicht der Löwen noch in Ordnung, das Ergebnis hätte knapper sein können. Auch die 15 Paraden von Torwart David Späth konnten das Negativerlebnis nicht abwenden. Erfolgreichster Torschütze war der zukünftige Flensburger Niklas Kirkelokke mit neun Treffern.