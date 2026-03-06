Ein 65-Jähriger soll sieben junge Mädchen sexuell missbraucht haben. Am Zweibrücker Landgericht sagten am Freitag die Mütter mehrerer Betroffener aus.

Dominik Fey aus Vinningen bewirbt sich bei der Landtagswahl am 22. März für die Grünen um das Direktmandat im Wahlkreis Zweibrücken.

Eine Pirmasenser Rechtsanwaltskanzlei und ein Steuerberatungsbüro arbeiten an Musterklagen gegen die Verdopplung der Grundsteuer B für Nichtwohngrundstücke.

Die Stadt Rodalben will ihre Innenstadt erneuern. Die Planung sieht versickerungsfähiges Pflaster, Sandsteinmauer und Blühwiese vor. Der Rundweg entfällt zugunsten von Aufenthaltsflächen.

Der militärische Konflikt im Orient überschattet das Luxusbild der Urlaubsziele Dubai, Abu Dhabi und Katar. Was bedeutet das für Zweibrücker Urlauber?

Wir brauchen Solidarität mit Frauen, meint Redakteurin Meike Frank zum Weltfrauentag. Dazu gehöre, dass wir unsere Entscheidungen und Ansichten hinterfragen. Was die Beine der Landrätin damit zu tun haben.

Auch in Hauenstein trauern viele um Rollande Aubert. Die Aktivistin der deutsch-französischen Partnerschaft mit Chauffailes wurde 91 Jahre alt. Sie hat zwei Orte verbunden.

Etliche verletzte Spieler verzeichnet der FK Pirmasens. Also viel zu tun für Teamarzt Sebastian Schreiber. Er hat stets etwas dabei, das er hofft, nie anwenden zu müssen.

Nach 15 Jahren Dornröschenschlaf wird dem ehemaligen Haushaltswarengeschäft „Matheis“ in Rodalben neues Leben eingehaucht.

In Rieschweiler-Mühlbach wird es auf Sicht nur ein Neubaugebiet geben – im Ortsteil Höhmühlbach. Was das Abstimmungsverhalten eines Ratsmitglieds damit zu tun hat.

Vergangenen Sommer hat in der Wallhalber Schulturnhalle die erste Skate-Disco stattgefunden. Nun dreht die Veranstaltung die nächste Runde.

Ein Diebestrio hat aus mehreren Geschäften im Zweibrücker Outlet Waren im Wert von fast 6000 Euro gestohlen, darunter auch Dubai-Schokolade. Es sei extrem einfach gewesen, sagte das Trio vor Gericht aus.