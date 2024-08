Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern muss sich ein 53-jähriger Mann aus Ludwigshafen am Mittwoch, ab 9 Uhr vor der Siebten Großen Strafkammer als Jugendschutzgericht verantworten. Dem 53-Jährigen wird laut einer Pressemeldung des Gerichts vorgeworfen, zwischen Mai 2018 und Dezember 2022 sexuelle Handlungen vor und in einem Fall auch an Kindern vorgenommen zu haben. Es soll wiederholt dazu gekommen sein, dass der als Trainer in einem Sportverein in Speyer aktive Mann in den Räumen des Vereins vor Kindern masturbiert habe. In einem Fall soll er zwei Jungs außerdem in die Hose gegriffen und die Kinder an Penis und Gesäß berührt haben. Der Angeklagte ist nicht vorbestraft. Zu den Tatvorwürfen hat er sich bislang nicht eingelassen. Er befindet sich in Untersuchungshaft.