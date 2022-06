Die Polizei sucht Zeugen, nachdem der Verdacht mehrerer Straftatbestände bei einer S-Bahn-Fahrt zwischen Römerberg und Speyer besteht. Wie die Beamten mitteilen, nahm am Donnerstagabend zwischen 18.27 Uhr und 18.32 Uhr laut Zeugenangaben eine Frau eindeutige sexuelle Handlungen an einem Mann in der S4 zwischen Heiligenstein und Speyer-Hauptbahnhof vor. Als ein Zeuge hinzutrat, wurden die Handlungen rasch beendet. Nach Angaben der Polizei war die Frau schwanger und hatte ein zwei bis drei Jahre altes Kleinkind bei sich. Nach den sexuellen Handlungen schlug die Frau dem Kind mehrfach mit dem Handrücken ins Gesicht. Die Frau, ihr Begleiter und das Kleinkind stiegen am Speyerer Hauptbahnhof aus und gingen in Richtung Innenstadt davon.

Beschreibung der beiden Personen

Die bislang unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Alter zwischen 25 und 35 Jahren, erkennbar schwanger, pinkes Kleid, braun-blondes Haar, Pferdeschwanz. Der männliche Tatverdächtige soll laut Zeugenaussagen zwischen 30 und 40 Jahren alt und etwa 165 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte eine Glatze mit Haarkranz und ein auffälliges Tattoo an der Außenseite des linken Unterschenkels (Motiv: Wolke, Schwert und Blätter). Der Mann trug kurze Jeans und ein weißes T-Shirt.

Die Polizei bittet nun vor allem einen bislang unbekannten Zeugen, der in Berghausen in den Zug stieg und die Schläge ebenfalls wahrgenommen haben dürfte, sich zu melden. Alle Hinweise nehmen die Beamten unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.