Das heiß erwartete Pokalhalbfinale, bei dem der 1. FC Kaiserslautern auf den 1. FC Saarbrücken traf, verlief „ohne gravierende Probleme“. Das teilte Stephan Laßotta, Sprecher des Landespolizeipräsidiums Saarbrücken, in der Nacht zum Mittwoch mit. „Nach der sexuellen Belästigung einer Zuschauerin konnte noch im selben Block ein Verdächtiger ermittelt werden“, so der Polizeisprecher. 1000 Einsatzkräfte der Polizei, darunter waren auch Beamte aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und Bayern, waren vor Ort, um für die Sicherheit zu sorgen. 16.000 Zuschauer verfolgten das Spiel am Dienstagabend im Saarbrücker Ludwigsparkstadion. Darunter waren laut Laßotta auch mehrere Hundert sogenannter Problemfans aus beiden Mannschaften. Über 5000 Anhänger der Saarbrücker Heimmannschaft zogen ab 18 Uhr vom Landwehrplatz zum Stadion. Dabei wurden, ebenso wie in der Gruppe der Gästefans, Böller und Pyrotechnik gezündet. Zu „massiven Verkehrsstörungen“ sei es am Abend im Bereich des Hauptbahnhofs, der Westspange und des Ludwigskreisels gekommen, da Berufsverkehr und die angereisten Fans zusammentrafen.