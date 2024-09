Ein 18-Jähriger hat auf der Dienststelle der Polizei Edenkoben Strafanzeige wegen Erpressung erstattet. Der junge Mann hatte auf einer Onlineplattform eine Frau kennengelernt, die ihm Nacktbilder übermittelte. Der Aufforderung, nun auch von sich Bilder im Adamskostüm zu machen, kam er nach. Kurz darauf erhielt er eine E-Mail: Er soll 300 Euro auf ein litauisches Konto überweisen, ansonsten würden seine Bilder an alle seine Instagram-Kontakte verschickt. Zunächst bezahlte der Mann das Geld. Doch als die Täter noch mehr wollten, entschloss er sich zur Anzeige bei der Polizei. Das sogenannte Sextortion, also die Erpressung mit Nacktaufnahmen, ist für Cyber-Kriminelle eine lukrative Form des Betrugs, teilt die Polizei in diesem Zusammenhang mit. Sie drohen ihren Opfern in E-Mails mit der Veröffentlichung von intimen Bildern, Videos und anderen Daten. Die Polizei weist darauf hin, den Tätern kein Geld zu bezahlen. Die Erpressung hört nach der Zahlung meist nicht auf. Die beste Vorkehrung: niemals intime Bilder von sich verschicken. Die Ermittlungen im aktuellen Fall laufen.