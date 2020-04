„Eröffnung am 19. April“, so wurde es auf der Homepage der Sesselbahn GmbH Edenkoben noch vor wenigen Tagen angekündigt. Doch mit dem Saisonstart am Sonntag wird es nichts. Die runderneuerte Bahn, zwischen der Talstation nahe der Villa Ludwigshöhe und der Rietburg seit 1954 in Betrieb, ist bis 3. Mai geschlossen.

Konnte die Sesselbahn oberhalb von Edenkoben Mitte März noch ein Schnupperwochenende anbieten, so wurde dann wegen der Corona-Krise von der Aufsichtsbehörde bis zum 10. April eine Zwangspause verordnet. Am 19. April sollte es nun richtig losgehen.

Doch vor dem Hintergrund der jüngsten Beschlüsse von Bundesregierung und Regierungschefs der Länder teilte die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße auf Anfrage mit: Die Sesselbahn muss bis zum 3. Mai geschlossen bleiben. Die Aufsichtsbehörde verweist auf einen Passus, wonach für den Publikumsverkehr Messen, Kinos, Freizeitparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen) geschlossen sind.