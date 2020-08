Nicolas Sessa (24) wird dem 1. FC Kaiserslautern in den kommenden Wochen fehlen. Der von Erzgebirge Aue in die Pfalz transferierte Mittelfeldspieler hatte sich in der ersten Trainingseinheit des Drittligisten am Donnerstag am rechten Knie verletzt. Glück im Unglück: Es liegt keine Ruptur vor. Der Bandapparat aber ist überdehnt, eine Pause daher notwendig.