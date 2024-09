Durch die große Nachfrage nach Solaranlagen ab dem Jahr 2022 sei die „gesamte Branche überrannt“ worden, sagt ein Sprecher des Energieversorgers Pfalzwerke. Einige Kunden müssen lange auf Vergütungen und Abrechnungen warten.

Deutliche Verzögerungen bei der Abrechnung gerade auch nach einem Stromzählertausch und ins Leere laufende Nachfragen: Kunden des Ludwigshafener Energieunternehmens Pfalzwerke wenden sich immer wieder an die RHEINPFALZ-Redaktion und schildern ihre Probleme mit dem Versorger. So hat Joachim Meyer aus dem südpfälzischen Steinweiler verärgert beanstandet, dass ihm der nach Anmeldung und Inbetriebnahme seiner Photovoltaik (PV)-Anlage im Oktober 2023 ins öffentliche Netz eingespeiste Solarstrom sehr lange nicht vergütet worden ist. Der Tausch des alten Stromzählers gegen einen modernen elektronischen hat bei der Abrechnung zu Problemen geführt. Statt einer Erstattung habe er, so Meyer, eine Rechnung mit seiner Einschätzung nach viel zu hohen Abschlägen erhalten, die er Monat für Monat zu zahlen hatte. Einigen Bekannten sei es ähnlich ergangen, sagte Meyer der RHEINPFALZ. Ursache für die Verzögerung sei die Umstellung auf eine modernere Software, sagte Pfalzwerke-Sprecher Sven Claus auf Anfrage.

