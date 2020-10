Die Polizei sucht nach einer Frau, die am Dienstag gegen 12 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Bruchstraße eine andere Kundin wegen eines falsch angelegten Mund-Nasen-Schutzes verbal bedroht haben soll. Laut Polizeibericht trug die 70-Jährige die Maske unter der Nase, weil sie aus gesundheitlichen Gründen über ein ärztliches Attest zur Maskenbefreiung verfügt. Eine bislang unbekannte Kundin habe sich darüber geärgert und dies auch verbal kundgetan. Unter anderem äußerte sie, die 70-Jährige solle sofort den Markt verlassen, ansonsten würde sie nicht mehr lebend rauskommen. Die beschuldigte Frau war etwa 60 Jahre alt, etwas kräftiger und hatte kurze helle Haare. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de