Patientin in der Südpfalz mit neuem Covid-Medikament behandelt

Vor zwei Wochen wurde eine Patientin in der Südpfalz mit einem neuen Medikament gegen Covid-19 behandelt. Wie es ihr geht und wie viele andere Menschen schon von dem neuen Präparat profitiert haben. Zum Artikel

Jäger: Der mutmaßliche Mörder wilderte öfter – ohne Konsequenzen

Der Mann, der mit einem Komplizen bei Kusel zwei Polizisten erschossen haben soll, wird mit noch mehr Wildereien in Verbindung gebracht als bisher bekannt. Mit mindestens vier, wie die RHEINPFALZ erfuhr. Offenbar folgte in keinem Fall eine Strafe. Zum Artikel

Frau am Rhein von zwei Männern vergewaltigt

Eine 44-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ist laut Polizei am Donnerstag in den frühen Abendstunden an den Stufen der Rheinschanzenpromenade in Höhe des Berliner Platzes in Ludwigshafen von zwei Männern vergewaltigt worden. Zum Artikel

Orkan „Zeynep“: Bahn stoppt Züge in der Pfalz

Die Verschnaufpause für die Einsatzkräfte ist nur von kurzer Dauer: Schon am Freitagnachmittag droht der nächste schwere Sturm in Deutschland. „Zeynep“ könnte sogar noch heftiger werden als Tief „Ylenia“, das am Donnerstag zu Zugausfällen und tödlichen Unfällen geführt hatte, für die Pfalz aber weitgehend glimpflich ausgegangen war. Zum Artikel

Diese Corona-Regeln gelten seit heute

In Rheinland-Pfalz wurden am Freitag einige Corona-Schutzmaßnahmen gelockert. Erleichterungen gibt es im Einzelhandel, bei Großveranstaltungen und für private Treffen. Nach den Vereinbarungen von Bund und Ländern wurde die Corona-Schutzverordnung geändert. Zum Artikel

Kraftwerk kann Lithium für 20.000 Elektro-Autos jährlich liefern

Das Wasser unter der Südpfalz in 3000 Meter Tiefe ist nicht nur 160 Grad heiß, es enthält auch den Batterie-Rohstoff Lithium. Die Deutsche Erdwärme bereitet sich im Kreis Germersheim auf die Gewinnung vor. Die Firma Vulcan Energie testet bereits eine Pilotanlage bei Landau. Zum Artikel

Preisschock bei Strom, Gas und Öl: Was tut die Bundesregierung?

Teurer Sprit und enorme Kosten für Strom, Gas und Heizöl: Die Energiepreise belasten die Verbraucher erheblich. Die Opposition im Bundestag dringt vehement auf staatliche Entlastungen. Die Ampel-Koalition ist in der Defensive. Zum Artikel

91-Jährige stirbt bei Brand in Seniorenheim

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Kaiserslautern ist am Donnerstagabend eine 91-jährige Bewohnerin ums Leben gekommen. Die Frau konnte von den Rettungskräften lediglich leblos aus ihrer Wohnung geborgen werden, teilte die Polizei mit. Zum Artikel