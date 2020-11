Die Polizei sucht nach Zeugen: Am Freitagmorgen gegen 9.15 Uhr ist eine Seniorin mit Rollator in Frankenthal trotz grüner Fußgängerampel vom Fahrzeug einer Autofahrerin beim Überqueren der Straße erfasst und verletzt worden. Die 78-Jährige war, wie die Polizei am Samstag informierte, mit ihrem Rollator vom Albrecht-Dürer-Ring aus kommend in Richtung Schraderstraße in Frankenthal unterwegs. An der Kreuzung Schraderstraße/Mahlastraße/Albrecht-Dürer-Ring überquerte sie die Mahlastraße auf Höhe der Fußgängerampel. Eine bislang unbekannte Autofahrerin bog mit ihrem Auto in diesem Moment von der Schraderstraße aus nach rechts in die Mahlastraße ab. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Die Seniorin fiel zu Boden und erlitt einen Knochenbruch. Die unbekannte Autofahrerin und ihr Beifahrer leisteten vor Ort Erste Hilfe und brachten die Fußgängerin nach Hause, hinterließen aber weder ihre Namen noch Kontaktdaten. Die Autofahrerin und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: unter Telefon 06233/313-0 oder bei der Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237/934-1100 - oder per E-Mail an: pifrankenthal@polizei.rlp.de.