Leicht verletzt wurde am Freitagnachmittag um 14 Uhr eine 84-Jährige in Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) bei einem Raubüberfall. Noch unbekannte Täter waren laut Polizei in die Wohnung der Seniorin eingedrungen und hatten Bargeld und Schmuck erbeutet. Sie erlitt einen Schock. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Polizeihubschrauber nach den in Richtung Feld geflüchteten Räubern.