Ein außergewöhnlicher und gefährlicher Verkehrsunfall hat sich am Ostersonntag auf dem Radweg entlang der B41 zwischen Bärenbach bei Kirn und Fischbach ereignet. Nach vorliegenden Informationen fuhr eine 76-jährige Nissan-Fahrerin rund 300 Meter auf dem Radweg in Richtung Idar-Oberstein. An einer Engstelle, an der der Weg nur noch etwas mehr als einen Meter breit ist, verkeilte sich der Wagen schließlich so massiv zwischen Leitplanke und Begrenzung, dass sich keine Tür mehr öffnen ließ.

Besonders brisant: Zum Zeitpunkt des Unfalls waren auf dem beliebten Radweg zahlreiche Familien mit Kindern unterwegs. Nach Angaben von Beteiligten soll es bereits der dritte Unfall dieser Art innerhalb von zehn Jahren an dieser Stelle gewesen sein.

Weil der Nissan den Radweg vollständig blockierte, halfen die Einsatzkräfte zahlreichen Radfahrern, ihre Fahrräder und teils auch Kinder über die Leitplanke auf die gesicherte B41 zu heben und hinter dem festgeklemmten Auto wieder zurück auf den Radweg zu bringen.

Rettung durch den Kofferraum

Die Rettung der Seniorin verlief ungewöhnlich. Weil die Türen des Nissan nicht mehr geöffnet werden konnten, holten Feuerwehrkräfte und Ersthelfer die Frau über den Kofferraum aus dem Fahrzeug.

Nach dem Alarm kurz nach 14 Uhr kam es zwischen Bärenbach und Fischbach zu teils langen Staus. Für die aufwendige Bergung musste ein Bereitschaftsdienst des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Kirn Teile der Leitplanke demontieren. Erst dadurch konnte die Bergefirma das festgeklemmte Fahrzeug aus seiner misslichen Lage befreien.

Fahrbahn gesperrt

Während der Bergungsarbeiten war die B41 kurzfristig voll gesperrt. Gegen 16.30 Uhr konnte die Bundesstraße schließlich wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.

Der Vorfall sorgte bei vielen Ausflüglern für Staunen und Kopfschütteln. Wie es genau dazu kommen konnte, dass die Seniorin mit ihrem Wagen auf den schmalen Radweg geriet, wird jetzt ermittelt.