Nicht immer haben Kriminelle mit ihren Machenschaften Erfolg. Das zeigt ein aktuelles Beispiel aus dem Nordkreis. Eine Seniorin aus Langweiler ist am Dienstagnachmittag nicht auf den Anruf eines angeblichen Mitarbeiters der Polizei Kaiserslautern hereingefallen. Laut Polizeibericht schilderte der Anrufer, dass in der Nachbarschaft zwei Einbrecher festgenommen worden seien und befragte die Seniorin nach Bargeld und Schmuck. Die Frau hatte Zweifel und hakte nach, ob der Anrufer „denn von der richtigen Polizei wäre“, heißt es in der Mitteilung. Daraufhin seit das Telefonat beendet worden. Die echte Polizei warnt erneut vor Telefonbetrügern. Angerufene sollen am Telefon keine Auskunft zu Bargeld oder Vermögensverhältnissen geben. Im Falle eines solchen Anrufs, sollen Betroffene das Gespräch beenden und die Polizei informieren.