Nachdem sie einen sogenannten Schockanruf erhalten hat, hat eine Frau aus Enkenbach-Alsenborn am Mittwoch einen Nervenzusammenbruch erlitten. Nach Angaben der Polizei war der Seniorin am späten Vormittag am Telefon mitgeteilt worden, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Die Frau war von der Nachricht so geschockt, dass sie sich im weiteren Verlauf des Telefonats sämtliche persönlichen Daten entlocken ließ. Dann brach das Gespräch ab. Die Seniorin suchte Hilfe bei Nachbarn, brach dann jedoch zusammen.

Keine halbe Stunde später habe ein Mann in Enkenbach-Alsenborn ebenfalls einen solchen Anruf erhalten, so die Polizei. In diesem Fall meldete sich eine männliche Stimme und gab sich als Enkel des Seniors aus. Der vermeintliche Angehörige behauptete, einen Unfall verursacht zu haben und dass ihm nun der Verlust des Führerscheins drohe. Deshalb bat der Anrufer seinen „Großvater“ um einen fünfstelligen Euro-Betrag, um sich ohne Polizei mit dem Unfallgegner einigen zu können. Als der Senior eine Gegenfrage stellte, beendete der „Enkel“ das Telefonat. Auch aus Kaiserslautern und Otterberg wurden am Mittwoch zwei solcher Betrugsversuche mit Geschichten über tödliche Unfälle gemeldet. Die Kripo ermittelt wegen versuchten Betrugs.