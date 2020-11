Die Polizei sucht die Verursacherin und Zeugen eines Verkehrsunfalls, bei dem am Freitagmorgen eine 78 Jahre alte Frau angefahren und verletzt worden ist. Den Beamten zufolge wollte die Seniorin mit ihrem Rollator gegen 9.15 Uhr die Fahrbahn vom Albrecht-Dürer-Ring aus in Richtung Schraderstraße an der dortigen Fußgängerampel überqueren und sei bei Grün losgelaufen. Eine bislang unbekannte Autofahrerin habe die 78-Jährige übersehen, als sie von der Schraderstraße nach rechts Richtung B 9 abgebogen sei. Infolge der Kollision stürzte die Fußgängerin und erlitt laut Polizei einen Knochenbruch. Die Autofahrerin und ihr Begleiter hätten zwar vor Ort Erste Hilfe geleistet und die alte Dame nach Hause gebracht. Kontaktdaten seien aber nicht ausgetauscht worden. Die Fahrerin und Passanten, die das Geschehen beobachtet haben, sollen sich an die Polizei Frankenthal wenden. Kontakt: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.