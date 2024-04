Nachdem am Samstagvormittag eine 69-jährige Frau tot in ihrer Wohnung in Karlsruhe gefunden wurde, ist ein 39-Jähriger festgenommen worden. Laut Polizei wird der Mann verdächtigt, die Frau getötet zu haben. Er sei bereits am Samstag festgenommen worden. Der Mann komme aus dem Umfeld der Verstorbenen.

Bevor die Seniorin gefunden wurde, hätten sich mehrere Zeugen bei der Polizei gemeldet, nachdem sie länger keinen Kontakt mehr zu der Verstorbenen aufnehmen konnten. Die Ermittlungen dauern an.