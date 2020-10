[Aktualisiert 11.34 Uhr] Weil in einem Seniorenheim in Obrigheim (Kreis Bad Dürkheim) am Sonntagmorgen gegen 6.20 Uhr eine Rauchentwicklung gemeldet wurde, sind rund 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ausgerückt. Wie die Polizei berichtet, war in einem Heizkeller des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren Grünstadt und Leiningerland konnten den Brand löschen. Ersten Ermittlungen zufolge könnte die Ursache für das Feuer ein technischer Defekt gewesen sein.

Gebäude derzeit nicht bewohnbar

Das Gebäude musste am Morgen evakuiert werden. Die Bewohner des Seniorenheims wurden durch das Feuer nicht verletzt. Eine 32-jährige Pflegerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Eine 87-jährige Bewohnerin, die über leichte Herzbeschwerden klagte, die möglicherweise durch die Aufregung hervorgerufen wurden, wurde ebenfalls in Krankenhaus gebracht.

Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Senioren wurden vorübergehend in umliegenden Pflegeheimen untergebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 75.000 Euro.