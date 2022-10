Zwei Senioren saßen laut Polizei am Freitag gegen 18.30 Uhr unter der Fußgängerbrücke der Hammstraße, als sie von zwei Männern angegriffen wurden. Die Täter schlugen und traten den 62-Jährige sowie die 83-Jährige. Die Senioren seien nur leicht verletzt worden. Warum sie attackiert wurden, sei bislang unklar, so die Beamten. Die beiden Täter seien anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Alternativ können Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de gegeben werden.