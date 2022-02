Bei einem Streit zwischen einem 87-Jährigen und einem 25 Jahre jüngeren Mann verletzten sich beide auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Iggelheimer Straße am Freitag gegen 10.30 Uhr jeweils gegenseitig. Die Polizei erstattete zudem laut Mitteilung noch Anzeigen wegen wechselseitiger Bedrohung und Beleidigung gegen die Streithähne. Ausgelöst wurde der Konflikt, weil der Ältere beim Aussteigen aus seinem Wagen die Tür gegen das Auto des 62-Jährigen geschlagen und dieses so beschädigt hatte. rhp/mame