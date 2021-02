Zwei Senioren sind kürzlich Opfer von Betrügern geworden. Einem 77-Jährigen aus dem Landkreis hatte ein Anrufer mitgeteilt, dass er einen fünfstelligen Betrag gewonnen habe. Allerdings wären vor der Gewinnübergabe noch Notarkosten in Höhe von zehn Prozent der Gewinnsumme zu bezahlen. Man könnte das über „Google Play-Karten“ abwickeln, also über Gutscheinkarten. Der vermeintliche Gewinner kaufte zahlreiche Karten und rubbelte die Zahlenkombinationen frei, um diese am Telefon dem „Glücksboten“ zu übermitteln. Einen Tag später meldete sich dieser erneut und sprach von einem Zahlendreher: Die Gewinnsumme habe sich vervierfacht, weswegen weitere „Google Play-Codes“ erforderlich wären. Als die Gewinnsumme erneut aufgestockt wurde, wurde der Mann misstrauisch und informierte die Polizei. Insgesamt gab er Google-Play-Codes im Gesamtwert mehr als 10.000 Euro durch. Mitte Januar wurde ein 78-Jähriger aus Pirmasens Opfer der gleichen Masche. Er verlor 4000 Euro.