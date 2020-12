Vermutlich gerade noch rechtzeitig hat ein Spaziergänger am Sonntag einen 78-Jährigen von Bahngleisen entlang der Oberen Lauterstraße in Otterbach (Kreis Kaiserslautern) gezogen und ihm damit das Leben gerettet. Wie die Polizei berichtet, machte der Senior keine Anstalten, aus dem Gleisbett zu gehen, obwohl ein 19-Jähriger ihn mehrfach vor einem herannahenden Zug warnte. Daraufhin eilte der junge Mann zu dem 78-Jährigen und führte ihn aus der Gefahrenzone. Im Anschluss kontaktierte er die Polizei. Wie sich herausstellte, leidet der Gerettete an einer Demenz-Erkrankung und hatte unbemerkt von seinen Angehörigen sein Zuhause verlassen. Die Polizei brachte ihn wohlbehalten dorthin zurück.