Ein 86 Jahre alter Mann ist nach einem Überfall in seiner Wohnung in Koblenz an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten zwei bislang unbekannte Männer den 86-Jährigen und seine 81 Jahre alte Ehefrau am Donnerstagabend in ihrer Wohnung überfallen. Die Frau wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Ihr Ehemann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er den Angaben zufolge am Samstag seinen Verletzungen erlag. Die Polizei ermittelt.