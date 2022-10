Ein 89 Jahre alter Mann hat in Koblenz sein brennendes Auto geparkt und ist davon spaziert, ohne etwas von dem Feuer zu bemerken. Wie die Polizei in der rheinland-pfälzischen Stadt am Freitag mitteilte, stellte der Senior den Wagen am Vortag ordentlich gegenüber einer Rettungswache ab, um einen Termin in der Nähe wahrzunehmen. Dass der Unterboden brannte, vermutlich wegen eines technischen Defekts, merkte er nicht.Mitarbeiter der Rettungswache bemerkten das Feuer und versuchten, das brennende Auto zu löschen. Letztlich musste aber die Feuerwehr anrücken. Der 89-Jährige zeigte sich laut Polizei bei seiner Rückkehr überrascht. Sein Auto wurde schließlich abgeschleppt.