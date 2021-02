Ein 78-jähriger Mann wird in Landau seit Sonntagabend vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Senior mit einem Hubschrauber und zahlreichen Einsatzkräften in und um Landau herum gesucht. Bislang erfolglos. Der 78-Jährige wurde zuletzt um 19.40 Uhr gesehen. Er ist circa 1,70 Meter groß, hat graue Haare und hat einen beige-grauen Schlafanzug an. Aufgrund seines Gesundheitszustandes kann die Polizei eine hilflose Lage nicht ausschließen.