In der Rubrik „Hierzuland“ sendet das SWR-Fernsehen liebevolle und sehenswerte Ortsporträts. Ein Beitrag über die Burgstraße in Ramberg läuft am Freitag, 12. November, ab 18.45 Uhr innerhalb der „Landesschau Rheinland-Pfalz“. Die Burgstraße vereint in sich alles, wofür Ramberg berühmt ist. Zunächst einmal der Name, den hat die Straße von der Ramburg, dessen imposante Ruine hoch über dem Dorf thront. Aber auch für seine Bürsten und Besen ist Ramberg weithin bekannt. Das Dorf hat sich im 19. Jahrhundert von einem armen Waldarbeiter-Ort zu einer Hochburg der Bürsten- und Besenbinder-Industrie entwickelt. An der Burgstraße hat die Firma Josef Klein den Holzplatz für ihre Bürsten- und Besenfabrik. Die Theo Klein GmbH hat sich ebenfalls aus der Besen-Herstellung entwickelt, ist heute aber unter dem Namen „Klein Toys“ in der ganzen Welt für Spielwaren bekannt. Die Keimzelle des Betriebs in der Burgstraße, dient dem Unternehmen noch heute als Verwaltungssitz. Abgesehen von all diesen wichtigen und großen Dingen ist die Burgstraße aber eigentlich eine ganz gemütliche Wohnstraße.