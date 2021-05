Im saarländischen Wallerfangen-Ihn ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein seltener weißer Pfau von einem Bauernhof verschwunden. Wie die Polizei berichtet, sei das Tier nach Angaben der Eigentümerin freilaufend und höre auf den Namen „Romeo“. Der Pfau sei zuletzt am Donnerstag gegen 22 Uhr an seiner vier Meter hohen Schlafstelle gesichtet worden. Am darauffolgenden Morgen fand die Frau vor Ort demnach frisches Blut und ausgerissenes Gefieder. Trotz einer zehnstündigen privaten Suchaktion sei das Tier nicht auffindbar gewesen. Dass ein anderes Tier für das Verschwinden des Pfaus verantwortlich sein könnte, habe die Eigentümerin laut Polizei ausgeschlossen. Die Frau gehe von einem Diebstahl aus. Die genauen Tatumstände sind bisher noch unklar. Nach Angaben der Frau hat der Pfau einen Wert von rund 200 Euro. Wer Hinweise zum Verschwinden des seltenen und auffälligen Tieres geben kann, kann sich an die Polizeiinspektion Saarlouis unter Telefon 06831/9010 wenden.

Erinnerung an Fall Mila

Der Fall erinnert an das weiße Kängurubaby Mila, das im August 2020 aus dem Siegelbacher Zoo in Kaiserslautern verschwunden ist. Die Suche nach dem Albino-Tier hatte international für Aufmerksamkeit gesorgt. Im Oktober 2020 hatte die Polizei die Ermittlungen in dem Fall eingestellt.