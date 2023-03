In den Waldgemeinden besitzt etwa 90 Prozent der einheimischen Bevölkerung ein Stück Forst. Etliche machen ihr Brennholz selbst. Die Energiekrise hat diesen Trend noch angefeuert. Was sollten private Waldeigentümer beim Baumfällen und Co. beachten? Tipps, bei denen selbst alte Hasen noch was lernen können, geben zwei Förster im ausführlichen Artikel.