Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 9 Uhr am Autobahnkreuz Mutterstadt auf der A65 ist der 44-jährige Fahrer eines Mercedes-Sprinter, der in Richtung Ludwigshafen unterwegs war, im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn abgekommen in den Straßengraben gefahren und mit dem Gefährt auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen gekommen. Der Fahrer konnte sich selbstständig befreien und blieb unverletzt. Ursache für den Unfall war laut Polizei, dass der 44-Jährige in einen Sekundenschlafs gefallen war. Bei der Unfallaufnahme wurden bei ihm dann drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis-Konsum. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 6300 Euro. Wegen des Unfalls musste der Verkehr kurzzeitig umgeleitet werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Dannstadt-Schauernheim im Einsatz.