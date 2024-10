Eine 37-jährige Frau aus Böhl-Iggelheim hat am späten Abend des 30. Oktober 2024 in Haßloch einen Unfall verursacht. Sie fuhr laut Polizei mit ihrem Fahrzeug auf der Lindenstraße, als sie in einen Sekundenschlaf fiel und mit einem parkenden Auto kollidierte. Durch den Aufprall drehte sich ihr Fahrzeug um etwa 180 Grad und prallte gegen ein weiteres geparktes Auto auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. Die Frau konnte sich selbst aus ihrem Fahrzeug befreien und wurde von Ersthelfern betreut, bis der Rettungsdienst eintraf. Sie erlitt Schmerzen im Brustbereich und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.