Glück im Unglück gehabt hat ein 54-jähriger Autofahrer aus Baden-Württemberg, als er am Freitagabend auf der A65 bei Neustadt am Steuer einschlief und die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Wie die Polizei mitteilt, schlief der Mann gegen 18.07 Uhr während des Spurwechsels kurz vor der Anschlussstelle Neustadt-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen ein. Er hatte zuvor einen Lkw überholt und wollte zurück auf die rechte Spur wechseln, doch dann kollidierte er aufgrund des Sekundenschlafs mit dem vor ihm fahrenden Auto, kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Das Auto blieb neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Der 54-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und konnte sein Auto ohne fremde Hilfe verlassen. Er wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von circa 20.000 Euro.