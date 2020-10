Ein 42 Jahre alter Mann ist am Freitagabend in seiner Wohnung von von einem Spezial-Einsatzkommando (SEK) der Polizei festgenommen worden, nachdem er zuvor am Stiftsplatz und in der Fußgängerzone auffällig geworden war und schließlich seinen ehemaligen Lebensgefährten mit einem Messer bedroht hatte.

Wie die Polizei berichtet, war zunächst kurz nach 21 Uhr gemeldet worden, dass der Mann an der Außenbestuhlung einer Gaststätte am Stiftsplatz Gäste belästigen würde. Als die Polizei kam, war er nicht mehr da; allerdings randalierte er kurz darauf in einer anderen Gaststätte und schrie vor einem Bekleidungsgeschäft Leute an und warf ein Schild um.

Die Polizei erteilte ihm einen Platzverweis. Der Mann sei daraufhin in seine Wohnung gegangen. Dort habe er seinen 57 Jahre alten ehemaligen Lebensgefährten mit einem Küchenmesser bedroht - dem er zuvor bereits mit dem Tod gedroht habe. Der 57-Jährige habe aus der Wohnung fliehen können, den 42-Jährigen habe das SEK schließlich überwältigt. Er sei vom Ordnungsamt in die Psychiatrie eingewiesen worden.