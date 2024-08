Nach dem Knall beginnt das Warten

Mit einem lauten Knall wurde am 22. April dieses Jahres die Tür eines Hauses in Rülzheim gesprengt. Festgenommen wurde ein Mieter, der in Verdacht steht, zusammen mit einer Bekannten in Chemnitz einen Kardiologen getötet zu haben. Für den Hausbesitzer begann ein monatelanges Warten.

Neue Ampeln für die Umleitungsstrecken

Seit rund zwei Wochen wird die L556 zwischen Neuburg und Hagenbach saniert. Wer nach Neuburg will, muss den Umweg über Berg in Kauf nehmen. Zum Verdruss der Autofahrer haben die auf der Umleitungsstrecke aufgestellten Ampeln bisher nicht richtig funktioniert. Für Ärger hat auch eine Sonderregelung beim Sommertag-Festival am Epplesee gesorgt.

Hüttendienst statt Klassenfahrt

Schüler der IGS Landau bewirtschaften zwei Hütten im Pfälzerwald. Das hat einen pädagogischen Hintergrund. Schulleiter Ralf Haug weiß, worauf die Jugendlichen bei der Speisekarte achten.

Einganz besonderes Souvenir

70 Jahre Sesselbahn oberhalb von Edenkoben, auf Rhodter Gemarkung: Da werden bei Tausenden von Menschen Erinnerungen wach. So auch bei Martin Lorenz aus Landau. Er hat noch ein besonderes Schätzchen.

Frauen walken und talken

Der einsame Radler im Luitpoldpark staunt nicht schlecht: Zwei Dutzend fröhlich plaudernde Frauen versperren ihm den Weg, machen dann aber bereitwillig Platz. Es ist weder eine feministische Demo noch ein esoterischer Ausflug.

Mehrere Standbeine

Wein und Obst sind das Geschäft des idyllisch gelegenen Gertrudenhofs in Impflingen. Vater und Tochter Pfaffmann managen den Betrieb gemeinsam, setzen auf Bewährtes, schlagen aber auch neue Wege ein. Das hat zum Beispiel mit Nektarinen zu tun.