SEK-Einsatz: Und plötzlich fallen Schüsse

Ein 44-Jähriger hat am Donnerstagabend die Wollmesheimer Höhe in den Ausnahmezustand versetzt. Der mutmaßlich psychisch kranke Mann schoss im Elternhaus, was einen größeren Einsatz von Polizei- und Rettungskräften auslöste. Das Viertel wurde weiträumig abgesperrt. Ein Krimi mit reichlich Gesprächsstoff auch am Tag danach.

Projekt Burgen am Oberrhein

Der Oberrhein – ein Land der Burgen. Etwa 300 mittelalterliche Festungen liegen entlang des Flusses in der Schweiz, im Elsass und in Deutschland. Ein grenzüberschreitendes Projekt soll sie stärker ins Bewusstsein rücken. Inklusive einer Schatzsuche-App des Illustrators von „Herr der Ringe“.

Wechsel in die Zeitarbeit und glücklich damit

Altenpflegerin Nicole Schaaf wechselte zur Zeitarbeit und ist glücklich damit. Viele Wohlfahrtseinrichtungen und private Pflegedienstleister leiden unter Personalmangel und unter den enormen Kosten. Passt das zusammen?

Fußball-App führt auf Erfolgsspur

120 App-Projekte und 15 Nummer-1-Apps hat der App- und Internetseitenentwickler Appsolute/Mamp vorzuweisen. Die Bandbreite ist groß: Überwachungssysteme gibt es ebenso wie Anwendungen für Musikliebhaber und Leute mit Schluckauf.

„LebFreier“ in altem Fachwerkhaus

Ihr neuer Geschäftsmittelpunkt in Kandels Hauptstraße ist für Madlen und Mathias Freier ein Glücksfall. Vergeblich hatten sie zuvor Erweiterungsmöglichkeiten für ihr kleines Geschäft gesucht.

Winzer und Bauern öffnen ihre Höfe

Direktvermarkter und Winzer öffnen am Sonntag, in der Verbandsgemeinde Kandel ihre Betriebe und laden von 11 bis 19 Uhr ein, „Gudes vun do“ zu genießen.