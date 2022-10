Das baden-württembergische Lebensmittelunternehmen Seitenbacher ruft zwei Fitness-Riegel zurück. In den Produkten „Fitness Riegel ohne Schokolade“ (EAN: 4008391213753) und „Fitness Riegel mit Schokolade“ (EAN: 4008391213852) könne 2-Chlorethanol enthalten sein, welches ein Abbauprodukt von Ethylenoxid darstellt, teilte der Hersteller mit Sitz in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) am Mittwoch über das Portal lebensmittelwarnung.de mit. Die Riegel wurden in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein verkauft.

Bei der Maßnahme handelt es sich laut Seitenbacher um eine Vorsichtsmaßnahme. „Es bestehen keine gesundheitlichen Bedenken“, schreibt das Unternehmen auf der Homepage. Kunden wurden dort gebeten, den Riegel zu entsorgen oder dem Unternehmen zurückzuschicken. Der Kaufbetrag werde erstattet.

Ethylenoxid ist nach Angaben des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ein in der EU nicht zugelassener Wirkstoff und wird als gesundheitsschädlich eingestuft. Das als krebserregend geltende Gas war im vergangenen Jahr schon in zwei Produkten von Seitenbacher entdeckt worden sowie auch in Instant-Nudeln, Currys und Eiscreme.

Lebensmittelwarnung.de