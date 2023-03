Nach 31 Jahren als Hebamme bringt Ute Vanhöf mittlerweile Babys auf die Welt von Frauen, bei deren Geburt sie bereits dabei war. Sogar eine Kollegin hat sie in diese Welt begleitet. Im ausführlichen Bericht erzählt sie, was sie alles in ihrem Beruf erlebt und wieso sie Grünstadt fast wieder verlassen hätte.