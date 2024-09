Vielen haben die Bilder von den Olympischen Spielen vor der Kulisse von Paris Lust auf einen Trip in die französische Hauptstadt gemacht. Per Bahn geht das von der Pfalz aus viel schneller als in deutsche Metropolen.

Mit dem ICE fährt man von Mannheim nach Berlin normalerweise rund fünf Stunden, nach Paris braucht der schnellste Zug nur drei Stunden. Von Kaiserslautern fahren vier Direktzüge in die französische Hauptstadt, von Mannheim sechs, von Karlsruhe sogar sieben. Die Preise für Tickets sind allerdings je nach Auslastung der Züge sehr unterschiedlich. Nähere Informationen dazu, was bei einer Zugfahrt nach Paris zu beachten ist, finden Sie hier.