Bei den französischen Parlamentswahlen am Sonntag hat das Bündnis um Präsident Emmanuel Macron im elsässischen Département Bas-Rhin sechs der neun Abgeordnetenmandate gewonnen. In Wissembourg setzte sich Stéphanie Kochert aus dem Macron-Lager mit 56 Prozent gegen Ludwig Knoepffler vom rechtsradikalen Rassemblement National (RN) durch, der im ersten Wahlgang noch vorne gelegen hatte. Für die Stadt Straßburg zieht Sandra Regol vom links-grünen Bündnis Nupes mit 51,5 Prozent der Stimmen in die Nationalversammlung ein. In Haguenau siegte Vincent Thiebaut vom Macron-Bündnis mit fast 60 Prozent.

In Forbach Sieg für Kandidaten der Rechtsradikalen

Im lothringischen Département Moselle setzte sich in Forbach RN-Kandidat Kévin Pfeffer mit knapp 57 Prozent der Stimmen klar durch. In Sarreguemines siegte Vincent Seitlinger von den konservativen Republikanern mit gut 59 Prozent.

In beiden Départements verzichteten weit mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten auf die Stimmabgabe. Mit knapp 44 Prozent lag die Wahlbeteiligung im Bas-Rhin nochmals niedriger als im ersten Wahlgang; in Moselle gingen am Sonntag nicht einmal 40 Prozent der Stimmberechtigten zur Wahl.