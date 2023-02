Auch Homosexuelle sind willkommen: Grünstadts katholischer Pfarrer Martin Tiator will am Valentinstag Liebesbeziehungen „unabhängig von sexueller Orientierung“ segnen. Christoph Hämmelmann hat den Gottesmann vorab gefragt, ob der damit einen Aufstand gegen die offizielle Linie der Kirche probt. Außerdem wollte der Journalist von dem Theologen wissen, warum er nur Paare einlädt: Hat der Geistliche etwas gegen Menschen, die in Dreier-Verbindungen leben? Zum Interview geht es hier.