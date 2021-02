Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 13-Jährigen in Sinsheim hält Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wenig von einer Verschärfung von Gesetzen. Seehofer nannte die Tat am Freitag in Heilbronn einen „erschütternden Vorgang“. Tatverdächtig ist ein 14-Jähriger. Trotzdem wolle er nicht sofort in die Diskussion einsteigen, die Strafbarkeit von Minderjährigen im Alter von zwölf oder 13 Jahren anzugehen, sagte Seehofer. Stattdessen müsse man viel stärker als bisher die Jugendhilfe mit allen Möglichkeiten der Prävention nutzen.

Der 14-Jährige war am Mittwoch mit einem Küchenmesser in der Hand neben der Leiche des Jungen im Stadtteil Eschelbach festgenommen worden. Er hatte im vergangenen November an einer Realschule in Östringen (Kreis Karlsruhe) einen Mitschüler mit einem Messer schwer verletzt.